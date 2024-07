Köves Mihály, Doboz polgármestere elmondta, legfőbb céljuk, hogy olyan valódi közösségi program valósulhasson meg, ami kellemes kikapcsolódást és élményt nyújt a helyieknek és a más településekről érkező látogatóknak. A kétnapos rendezvény keretében tartották meg a kulturális és sportnapokat, a mézes fesztivált és a fogathajó emlékversenyt. Az eseménysorozatot dr. Kovács József országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke nyitotta meg szombaton reggel.

Fotó: Lehoczky Péter

Kulturális és sportnapok rengeteg érdekességgel

Mindig nagyon fontos része az eseménysorozatnak a Körös-parti főzőverseny, amelyen ezúttal harmincnégy csapat állt rajthoz. Az önkormányzat ingyenesen biztosította az alapanyagot, a birka- illetve sertéshúst, valamint a mézet az ételek főzéséhez. Nagyon sok birka- és sertéspörkölt készült, de mézzel is készültek különböző finomságok, például csirkemell és marhahús is. A csapatok többségét főként helyiek alkották, dobozi kollektívák, intézmények, civil szervezetek, baráti társaságok, de mellettük szép számmal neveztek a környező településekről is. Tavaly egyébként kevesebb csapat főzött, a változást pozitívan fogadták a szervezők. Az önkormányzat maga is vállalt egy főzést, félezer embert vendégeltek meg sertéspörkölttel.

A vasárnap még a reggeli órákban horgászversennyel kezdődött, illetve más programok is szolgálták a kikapcsolódást. Délután pedig előbb Jó ebédhez szól a nóta, műsort ad a Dobozi Népdalkör, a Dobozi Ifjúsági Néptánccsoport, a Dobozi Gondozási Központ szenior tánccsoportja, a dobozi aerobicosok, Sztojka Attila, illetve a Show & Bors koncertje várható.

Köves Mihály kitért arra, hogy már a szombati nap is jól sikerült. Megtartották az elszármazottak találkozóját, Király Sándor és barátai is felléptek, akiket a Ludas zenekar kísért. Kalán Judit, Péter Sramek, Komlósi Kata és partnere, az Abba Show – dívák egyaránt műsort adtak, este pedig liget party volt Dj Ironnal.