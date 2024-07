A Dombegyházi Közösségi Színtér munkatársához igyekeztünk a napokban, hogy a 2024-es év első hónapjaiban végzett munkáról, a Dohorné Nagy Nóra által oly’ fontosnak tartott közösségépítés megannyi praktikájáról beszélgessünk.

A vakáció idején nyitva van a dombegyházi gyerekek előtt a közösségi színtér, Dohorné Nagy Nóra színes programokkal készül. Fotó: A szerző felvétele

Nóra már a reggeli órákban kipipálta az aznapi sportteljesítményét. Lelkesen tekert kerékpárján hol ide, meg amoda a településen, szervezett, megbeszélt, majd megérkezett a művelődési házba.

Ő az a közművelődési szakember, aki folyamatosan azon töri a fejét, milyen programokkal tudna közösséget kovácsolni a településen, legyen az a tanév kellős közepe, vagy a nyári szünidő, az idénymunkák dandárja.

A helyi közösségi színtér, vagyis a művelődési ház nyáron se üres. A vakációzók jól tudják, ha ide betérnek, mindig akad kedvükre való elfoglaltság. Volt gyermekzsivaj, hancúrozás, miközben számvetést is készítettünk, mi minden fért bele 2024 első hat hónapjába.

A közösségi színtér jó házigazdája sok rendezvénynek

– Eseményekben gazdag az idei évünk is. Ami számomra az egyik legnagyobb siker: a Mutasd Magad, Dél-Békés! tehetségkutató egyik mikrotérségi elődöntőjének lehettünk a házigazdái. Évekig alig akadt Dombegyházról nevező, most ez is megváltozott, a 29 produkció között bemutatkozott a helyi zumba csoportunk, a helyi művészeti iskola több tehetséges fiatalja. A visszajelzések szerint jó házigazdái voltunk a rendezvénynek. Ahogy sikeresek a szakköreink is, második éve pályáztunk (idén is próbálkozunk, hogy lehessen folytatás), nyertünk, lehetőséghez jutottunk az ASzakkör keretében, így újabb alkotói közösségek alakultak ebben a házban, gyöngyfűzőkkel, makramézókkal, papírfonókkal. A kollektíva olyan lelkes, hogy folytatják az alkotást, számítunk is rájuk és munkadarabjaikra. Van mire büszkének lenniük.

Dohorné Nagy Nóra keresi a programlehetőségeket. Csatlakozik országos, sőt, nemzetközi felhívásokhoz, idén például a csíkszeredai könyvtár felolvasó maratonjához.

– Egyre többen bevonhatók. Hasonló sikerről számolhatok be a közösségek hetéről, májusban. Idén rovarhotelt készítettünk az iskola elsős napköziseivel, és sétáltunk is, miközben természetfotókat készítettünk. Idén második alkalommal csatlakoztunk a kihívás napjához. 777 aktivitást végeztünk települési szinten.