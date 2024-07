A tanév rendjében talán legfontosabb szakmai összegzés és lezárás számunkra is lehetőséget nyújtott és nyújt, hogy személyesen is megköszönjük az iskolák, a pedagógusok egész tanéves munkáját. Az értekezletek egyik kimagasló pontja minden esetben a törzsgárda elismerések átadása, azaz azok köszöntése, akik huzamosabb ideje állnak helyt az adott iskola tantestületében – számolt be Facebook-oldalán Kálmán Tibor, Békés polgármestere. Hozzátette, a múlt hét folyamán a Reményhír Intézményben, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában és a Gál Ferenc Főiskola békési szakképző intézményében vehetettek át elismeréseket a pedagógusok.