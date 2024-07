Lipcsei Zoltán polgármester elmondta, a hal- és falunap labdarúgó tornával kezdődött, amelyen négy csapat vett részt. Mint kiemelte, a vajdasági oromiak csak később tudtak megérkezni, és minden tiszteletet megérdemelnek, hogy a három meccsüket egymás után lejátszották.

A főzőverseny remek hangulatban zajlott a Hal- és Falunapon. Fotó: Dinya Magdolna

Hal- és falunapok főzőversennyel

A hal- és tájjellegű ételek főzőversenyén tizenöt csapat vett részt, elsősorban helyiek mérették meg magukat, de a környező településekről is érkeztek a gasztronómiai kihívásra. A különlegesen kivitelezett díjak még tovább emelték a verseny rangját. A polgármester szólt arról, hogy egyedi ételek, például még sült békacomb is készült. A versengésen az anonim zsűrizés során ismét kiváló eredményt ért el a köröstarcsai önkormányzat csapata, amely Gál Sándor vezetésével birkapörköltet készített. A házi pálinkák és lakodalmas sütemények versenyére is számos kiváló „pályamunka” érkezett.

Családi programok, koncert, utcabál

A Köröstarcsai Nagycsaládosok Egyesülete családi napot szervezett rengeteg érdekességgel, például ugrálóvárral is. Ahogy Csupa Csoda interkaktív játékpark is várta a látogatókat. A főzőverseny eredményhirdetésén közreműködött a Köröstarcsai Mazsorett Együttes, illetve az oromi néptánccsoport. Koncertet adott a Grimm-Busz színház, amit Polgár Peti humoros-zenés műsora követett. Este nyolc órától koncertet adott a La Bomba zenekar, amely 18 év után állt újra össze. Mező Misi visszatért egykori csapatához, amelynek tagjai fergeteges hangulatot teremtettek.

A nap programját utcabál zárta Dj Oszival, aki egyébként a teljes program műsorvezetője is volt. Lipcsei Zoltán elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy legyenek olyan programok, amelyek erősítik a közösségeket, és kikapcsolódást jelentenek a helyiek számára.

– A művelődési központ kiváló szakemberei nagyszerű eseményt szerveztek, amelyen a baráti közösségek, a családok, a sportolni és bulizni vágyók egyaránt megtalálták a kedvükre való programot – fogalmazott.