A programon Boruzsné Szatmári Erzsébet, a művelődési ház igazgatója üdvözölte a megjelenteket. A Körösladányi Napok részeként életre hívott ünnepi képviselő-testületi ülés egyik nyitóakkordjaként Kardos Károly polgármester Körösladány legidősebb lakóját, Keliger István tanár urat köszöntötte, aki idén töltötte be 98. életévét.

Kovács-Goda József, Jónás Tibor, Keliger István, Kardos Károly, Pusztai Imréné Mező Piroska, Sánta János és Boruzsné Szatmári Erzsébet

a Körösladányi Napok nyitóakkordjaként megrendezett ünnepi testületi ülést követően. A szerző felvétele

Körösladányi Napok: eredményes évet zárt az önkormányzat

A polgármester köszöntőjében elmondta, ilyenkor mindig visszatekintenek az elmúlt egy év eseményeire, a legutóbbi Ladányi Napok óta eltelt időszakra.

– Mozgalmas esztendőt tudhatunk magunk mögött. Az önkormányzat sikeres évet zárt. Átadtuk az új piacot, zajlik a védőnői szolgálat építése, ami magában foglalja az egészségügyi központ épületének energetikai korszerűsítését és a parkolók felújítását is – részletezte Kardos Károly. – Ősszel elkezdődhet a vízitúra táborhely és csónaktároló öböl építése. Újra benyújtottuk a Köröstarcsai út aszfaltozását és szélesítését célzó pályázatot is. 2023 szeptember elsejétől 75 év után újra elindult a református általános iskola.

Kitért arra, hogy Körösladányban a civil élet is visszazökkent a régi kerékvágásba Covid időszak után.

– Ismét teljes aktivitással működtek szervezeteink. A nyugdíjas klub, a városszépítő egyesület, a mazsorett együttes, a Nadányi társaság, vagy akár a különböző korosztályokat felvonultató citera együttesek is – sorolta. – A horgászegyesület sem tétlenkedett. A szokásos horgászversenyeken túl ismételten mindenki számára nyitott programot szerveztek május elsején, valamint az utánpótlás-nevelés céljából gyermek horgászversenyt is kezdeményeztek. A Komróczki Gyula által életre hívott „juniális” fáklyás felvonulást szervezte meg a Tüköry Lajos Általános Iskola. A MEDOSZ sportegyesület ismét sikeres évet zárt. A felnőtt csapat az előkelő 4. helyen végzett a NB III. keleti csoportjában. Az U16 korosztály a tavalyi veretlenül megnyert bajnoki cím után idén a 2. helyen végzett, ahogy az U19 csapat is. Hencz Gyula vezetésével egyre sikeresebb a birkózás, az ifjú növendékek rendre érmeket szereznek a különböző versenyeken.