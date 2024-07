Tavaly ősszel zárták le a kishidat Békéscsabán, a József Attila és a Deák utca között, majd megkezdődött annak bontása, ennek a munkának a leglátványosabb fejezete az volt, amikor óriási fűrésszel szeletelték darabokra, és két hatalmas daru segítségével emelték ki az egyes elemeket. A kishíd újjáépítése jegyében a mostani év elején négy, ide tervezett és gyártott hídgerendát hoztak két kamionnal, a gerendák egyenként 16,1 méter hosszúak és nagyjából 3,8 tonnásak voltak.

Az újjáépülő kishídnál most a hídszegélyelemek és a hídpillérburkolatok adnak munkát. Fotó: Bencsik Ádám

A kishíd 15 méter hosszú és 6 méter széles lesz

Egy 15 méter hosszú és 6 méter széles gyalogos, kerékpáros híd épül az Élővíz-csatorna felett – ismertette dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette, hogy a vadonatúj híd a réginél lényegesen szélesebb lesz, modern technológiák felhasználásával valósul meg, és minden, jelenleg ismert igénynek megfelel.

Gyalogosok és kerékpárosok egyszerre vehetik igénybe

Hiánypótlónak is nevezte a beruházást. Az elbontott, régi híd szélessége nem tette lehetővé, hogy azon egyszerre közlekedhessenek gyalogosok és kerékpárosok, ami olykor konfliktusokhoz is vezetett. Az újonnan épülő kishíd viszont elég széles lesz ahhoz, hogy a biciklisek leszállás nélkül hajtsanak majd át a hídon, ami jelentős javulás lesz a korábbi állapotokhoz képest. A híd két oldala a járókelőké, míg a létesítmény középső, 2,3 méter széles része a kerékpárosoké lesz. A fejlesztés keretében elkészül a József Attila utca és az Árpád sor között az eddig hiányzó – a meglévő kerékpárutakat összekötő, összesen 44 méter hosszú, a kishídon is áthaladó – bicikliút-szakasz.

Hiánypótló a beruházás, az új hídon egyszerre közlekedhetnek majd a gyalogosok és a kerékpárosok. Fotó: Bencsik Ádám

Minden téren illeszkedik a Munkácsy Negyedbe

Beszélt arról is, hogy a megépülő híd stílusában igazodik a Munkácsy Negyed látványvilágához, akárcsak a szintén a Modern Városok Program keretében felújított, Kiss Ernő és Kórház utcákat összekötő híd – amely immár Sztraka Ernő nevét viseli –, illetve a Gyulai úti Munkácsy híd, amely különleges módon kötődik Munkácsy Mihályhoz. A híd jellemzői lesznek a kovácsoltvas jellegű, pálcás kialakítású korlátok. A két oldalán lévő pillérek és a köztük lévő szegélyek elegáns finombeton-felülettel valósulnak meg. A megvilágításáról a Munkácsy Negyed arculatához illeszkedő négy közvilágítási kandeláber és négy fényvető gondoskodik majd.