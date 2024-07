Ardelean János oktató elmondta, mindig is imádta a lovakat, már egészen kisgyermekkora óta. A tanyán, ahol az egyesület is működik, 1987 óta él. Az első lovát 1992-ben hozta a tanyára, ő maga is versenyzett, és az első tanítványa az unokája, Betti volt, aki szintén szép eredményeket ért el.

Chicago és édesanyja. A csikó a gyerekek kedvence, balra Ardelean János oktató. Fotó: Dinya Magdolna

A Nimród Lovas Egyesületet 2007-ben hozták létre azzal a szándékkal, hogy a lovassportot népszerűsítse és hozzájáruljon a lovas kultúra és a lovas hagyományok ápolásához. Többek között foglalkoznak lovasoktatással szakedző felügyelete mellett, lovastáborokat szerveznek és számos versenyen is aktívan kiveszik a részüket, ahol sok szép eredményt érnek el és értek már el megyei és országos szinten egyaránt.