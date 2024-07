A Gödöllői Királyi Kastély július 1. és augusztus 11. között a lovak különleges világa előtt tiszteleg ifjú Vastagh György (1868-1946) mezőhegyesi ló- és állatportré szobraival, valamint Molnár-C. Pál (1894-1981) festményeivel és grafikáival. A kiállítás utolsó termében azonban a nagy magyar sikereket hozó 1928-as amszterdami olimpia ihlette sportrajzok láthatók, melyek Molnár-C. Pál tusvonalaival készültek és a korabeli Est újságokban jelentek meg – olvasható a kastély közösségi oldalán.

Balázsné Szabó Erzsébet vette át dr. Ujváry Tamás ügyvezető igazgatótól a társasjátékot a kiállításon. Fotó: Facebook

A kiállítást hétfőn nyitották meg, battonyaiak és mezőhegyesiek is érkeztek e jeles eseményre. A tárlatot augusztus 11-éig tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás érdekessége még, hogy a 2024-es Párizsi Nyári Olimpiai Játékok idején a Versailles-i kastély parkja a lovasversenyek sporthelyszínévé alakul át. Ebből az alkalomból nagyszabású lovas kiállítást rendeznek ott is, a kastélyban és annak is lesz magyar kapcsolódása – ahogy arról korábban írtunk.

Fontosnak tartják megőrizni a múlt értékeit

A Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság úgy akar a 21. század európai szinten is élvonalba tartozó mezőgazdasági vállalkozása lenni, hogy közben nem feledkezik meg a múltjáról. Megőrzi a múlt értékeit, Mezőhegyes történetéhez köthető műtárgyakat, régiségeket, kordokumentumokat, támogatja a mezőhegyesi helytörténeti gyűjtemény működését. Tarkó Gábor helytörténész, a ménesbirtok középiskolájának igazgatója 2022. június 25-én, a Múzeumok éjszakája rendezvény keretében időszaki képzőművészeti kiállítást rendezett iskolájukban Művészóriások hazatérése címmel Molnár-C. Pál festőművész alkotásaiból, ahol első alkalommal mutatták be MCP mezőhegyesi jegyzeteit, a mesternek a ménes lovairól készített ceruzarajzait. És bemutatták ifjú Vastagh György szobrászművész mezőhegyesi törzsállatokról készült szobrait. Ötletgazdaként felvetette, országos érdeklődésre is számot tarthat e páratlanul értékes anyag. A partnerek egymásra találtak, s íme, a kiállítás létrejöhetett Gödöllőn.

A battonyai közművelődési intézmény igazgatója, Balázsné Szabó Erzsébet a gödöllői látogatásukról elmondta, nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy a battonyai emlékházból a díszpolgáruk több festménye is látható a királyi kastélyban. Példás összefogás eredménye a látvány: a kiállítás a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.és a Molnár C.-Pál Műterem – Múzeum Kulturális Nonprofit Kft. együttműködésében valósul meg.