Az idei számok meghaladták a tavalyit, és bár nehéz trendet alkotni, elmondható, hogy folyamatosan növekszik a létszám – mondta dr. Árpási Zoltán azt követően, hogy szerda este kihirdették a felvételi ponthatárokat.

A Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán kétszázötvenen kezdhetik meg tanulmányaikat. Fotó: MW

Fotó: Bencsik Ádám

A dékán szerint a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán is működnek a beiskolázási törekvések, a számok ezt bizonyították. Leginkább a műszaki menedzser szak erősödött, ennek oka, hogy a gazdálkodási és menedzsment, valamint a pénzügy és számvitel szakon volt egy magasabb bázis, ezeknél tehát nem könnyű kiugró számokat elérni. Most is több hallgatót vettek fel levelező képzésekre, mint nappalira, a jövőbeli cél az, hogy a nappalisok létszámát tovább emelhessék.

Hangsúlyozta: tudatosan építik a kapcsolatokat az önkormányzattal, a kormányhivatallal, a középiskolákkal, illetve a rendezvényeikkel, konferenciákkal egyre tevékenyebb résztvevői a közéletnek, a hétköznapokban. A továbbtanulás terén reális alternatívát kínálnak. Összességében pedig a cél az, hogy helyben tartsák a végzett középiskolásokat, majd a diploma megszerzése a fiatalok itt kamatoztassák a megszerzett tudásukat, segítve Békés vármegye fejlődését, illetve, hogy itt alapítsanak családot.

