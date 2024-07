Ezért pusztult el a kis kecskegida

Egyrészt az állatokat a látogatók egy része minden tiltás és józan megfontolás ellenére olyan dolgokkal eteti, amelyeket a szervezetük képtelen feldolgozni, akár végzetesen megbetegíti őket. Megemlítették a kenyeret, a gyümölcsöket, a gumicukrot, a csokoládét, a kekszet; és hogy ezek maradványait rendszeresen megtalálják a helyszínen. Másrészt a kecskéknél – mint más haszonállatoknál is – egy létező és időnként előforduló jelenség, hogy az anyaállat nem fogadja el a gidáját, nem táplálja megfelelően, ami elkerülhetetlenül a kis kecskegida halálához vezet. Hangsúlyozták, hogy a mostani esetben is ez történt.

Mi is történt pontosan vasárnap?

Ezzel kapcsolatban azt is ismertették: a gondozó vasárnap is volt az állatoknál, és nem tapasztalta, hogy probléma lenne, az esti órákban történt a baj. A kis kecskegida szakszerű ellátást reálisan hétfő reggel kaphatott volna, addig az anya mellett, nyugalomban lett volna legnagyobb esély a túlélésre. Úgy vélik, hogy az állat mozgatása, valamint az anyaállattól és a megszokott helyről történő elválasztása közben bekövetkező sokkhatás bizonyosan nem segített a helyzeten. A szakszerű ellátást kizárólag helyben, egy megfelelő végzettségű állatorvos tudta volna biztosítani, aki hétfő reggel meg is érkezett volna a helyszínre. Hangsúlyozták: a cég – ahogy eddig, ezután is – mindent megtesz ezekért az állatokért. A kis kecskegidát senki sem bántotta, mindent megtettek érte, de a természet közbeszólt, amiért senkit sem lehet okolni.

Ilyen intézkedéseket hoznak a kis kecske halála után

A cég is megerősítette azt, amit Szarvas Péter polgármester is jelzett az intézkedésekkel kapcsolatban: