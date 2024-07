Serfecz Dávid, a jótékonysági futóverseny főszervezője, a Békési Fiatalokért Egyesület elnöke elmondta, a karitatív esemény bevételének valamivel több mint felét fordították az uniós előírásoknak, illetve szabványoknak is megfelelő homokozó kialakítására, illetve az azt körülvevő kerítésre. Utóbbi még bővülni fog a közeljövőben.

Új homokozóval bővült a játszótér a jótékonysági futóversenynek köszönhetően. Fotó Bencsik Ádám

– A fennmaradó összeget pedig ugyancsak a játszótér további fejlesztésére fordítjuk, ezzel kapcsolatban már megkezdtük az egyeztetéseket. A munkálatok várhatóan még idén megvalósulnak majd – tette hozzá Serfecz Dávid és Kenyeres-Zsebics Emőke, az egyesület alelnöke.

A homokozót egy békési vállalkozó készítette, illetve más békési vállalkozások is segítették a megvalósulását.

Jótékonysági futóverseny, az atlétikát is népszerűsítik

Dr. Bocskay Árpád, a jótékonysági futóverseny társszervezője, a Békési Diákok Atlétikai Clubja elnöke elmondta, a rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem titkoltan az atlétika és az egészséges életmód népszerűsítése miatt is vesznek részt.

– Emellett a program bevételét mindig valamilyen fontos, helyi jótékonysági cél megvalósítására fordítják, ami szintén erősíti a szerepvállalásunkat – tette hozzá dr. Bocskay Árpád. – Az egész klub az edzőkkel és versenyzőkkel együtt segíti a lebonyolítást. Nem mellesleg a Békési Fiatalokért Egyesület pedig segíti a mi őszi versenyünk lebonyolítását, így számíthatunk egymásra.

Kálmán Tibor, dr. Bocskay Árpád, Kenyeres-Zsebics Emőke és Serfecz Dávid a vadonatúj homokozó körül

Kisebb új játszótereket is terveznek

Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, a város egyik legnagyobb erősségét a településen tevékenykedő civilek, civil szervezetek jelentik.

– A jótékonysági futóversenyt szervező két civil szervezet, a Békési Fiatalokért Egyesület és a Békési Diákok Atlétikai Clubja megmutatta, hogy aki akar, tud is tenni a városért. Munkájuk eredményeként egy fontos elemmel gyarapodott a Békés szívében található játszótér – tette hozzá a polgármester. – A visszajelzések szerint komoly igény mutatkozott a homokozóra. Kálmán Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyesület nem csak a futóversenyt, hanem a játszóeszköz kivitelezésének szervezését is magára vállalta.

Kérdésünkre kifejtette, a játszóterek karbantartását folyamatosan elvégzik a városban.

– Három további helyszínen pedig szeretnénk kisebb játszótereket is kialakítani, amihez keressük a forrásokat – fogalmazott. – Jó úton haladunk az előkészítés során.

A város külső terein, a Hunyadi téren, az Ótemető utca végén, valamint a cédulaház környékén tervezik egy-egy ilyen létesítmény megvalósítását.

– Természetesen ez feladatot is jelent, hiszen a játszótereket karban kell tartani, de örömmel állunk majd elébe, hiszen szükség van ezekre a létesítményekre – hangsúlyozta. – Ezek a területek közösségi térként is funkcionálhatnak majd.