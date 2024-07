László Sándor presbiter, a beregszászi magyar baptista gyülekezet vezetője. Fotó: Erdei-Kovács Zsolt

– Az a néhány család, akik maradtak nagyon erős szolgálatot végeznek – egészíti ki Dániel az elmondottakat, aláhúzva, próbálnak helytállni és segíteni másokon. Egyedülálló szülőket támogatnak, munkát, feladatot, s ezáltal megélhetést adnak többeknek. Más segélyszervezetekkel összefogva több ezer hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő családhoz tudtak adományokat, felajánlásokat eljuttatni. Akcióikkal a helyi lakosságot, a kárpátaljai magyarokat célozták meg. Az ungvári és kisdobronyi gyülekezet is Nagy-Kasza Dánielhez tartozik, ő a lelkipásztoruk. Az ungvári közösség van a legnehezebb helyzetben, mert kevesen is vannak és főként idősekből áll. Kisdobronyban pozitívnak mondható a helyzet, fokozott az érdeklődés, főként asszonyok látogatják az alkalmakat, még női bibliaórát is tartanak.

A nők hordozzák a terheket

Minden hely más, mindenhol másképpen kell szolgálni, mert mások a szükségek. Leginkább a nők felé kell szolgálatot teljesíteni – ismerteti a lelkipásztor, kiemelve, hogy férfiak hiányában leginkább a nők viselik, hordozzák a terheket, őket kell lelkiekben, szellemi területen is erősíteni. A lelki és szellemi erősítés, támogatás Daniékra is ráfér, de ahogyan az már szóba került, fizikai segítségre is szükség lenne. A megbízható kőműves, esetleg kőművesek mellett olyan munkások kellenek, akik nem csak pénzt szeretnének keresni, de a munkát is jó színvonalon elvégeznék. Jól lehetne haladni a beregszászi imaházzal, ha lennének, akik a fizikai erejüket, esetleges szaktudásukat, szakértelmüket vetnék be.

A valaha szebb napokat látott város egyik központi helyén lévő imaház az okos tervezésnek köszönhetően nem szenved hiányt, napelemek szolgáltatják az energiát, így fennakadás nélkül folyhatna a munka. A feltételes mód azért indokolt, mert szakmunkások nélkül a legjobb jóindulattal sem tud megtörténni a technológiai sorrend következő lépése. Bajka Barnabás, a békéscsabai Újforrás Baptista Gyülekezet egyik vezetője nem először jár itt, Dani gyermekkori barátja, aki csak azért utazott több száz kilométert, hogy segítséget tudjon nyújtani. Eredetileg mások is jöttek volna, de voltak, akik megbetegedtek, s volt, akinek a főnöke, illetve egy váratlan megbízás szólt közbe.