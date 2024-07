A negyedik napon a tábor napjainak meghatározó eleme volt a Napihal előadás, amit Nemes Attila a KHESZ ügyvezető igazgatója tartott a gyerekeknek. Ezúttal egy méhekről előadás is érkezett Szirony György mézlovag és családja által. A méhek a vízpart élővilágának részei és mozgalmas életükbe is betekinthettünk egy üvegkaptárban. A megszerzett tudást egy kvízgépen is tesztelhettük. Nem maradhatott el a méhek munkáját dicsérő mézkóstolás sem. A délelőtt további részében Medve István a Gyulai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztály járőrvezetője tartott előadást a szabadvízen való tartózkodás veszélyeiről és a vízi közlekedés szabályairól. Délután a Horgász Viadal négytusa versenyszámai voltak a fókuszban, közte a 5, 10, 15 méteres távolságból történő célba dobó castinggal.

Az ötödik napon a táborba ellátogatott Hunya Miklós a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége elnöke, aki részese lehetett a Horgász Viadal izgalmainak, amelynek keretében Nemes Attila KHESZ ügyvezető igazgató 35 kérdéssel készült a táborlakóknak, melyek közel sem voltak egyszerűek. A fejtörés után Boros Ferenc Zsolt tájegységi fővadász érkezett a táborba az Agrárminisztériumból. Többek között a biodiverzitásról, biológiai sokféleség megőrzéséről beszélt, melyhez hozzátartozik a veszélyeztetett fajok és természeti területek védetté nyilvánítása, azok természetvédelmi kezelése, a természethasznosítás, erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, halgazdálkodás és ennek kereteinek meghatározása is. Felhívta a figyelmet, hogy minden-mindennel összefügg és ezért egységben kell a természetet figyelnünk és vigyáznunk rá.