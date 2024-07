– Említette, hogy nem igazán tankönyvekből, hanem inkább jegyzetekből oktatnak.

– Változnak a jogszabályok, a tankönyvekben pedig nem tudnak olyan gyorsan változtatni. Az alap közgazdaságtan még jó, még a statisztikát is lehet használni, de egy számvitelnél, egy adózásnál már automatikusan kell igazodni a gazdasági körülményekhez. Ha megváltozik az adó mértéke, akkor azt újra kell számolni; van, hogy a munkabért kell újraszámolni a módosítások miatt. A régi tankönyvek zavaróak lehetnek, hogy akkor most mik is a szabályok, ezért használunk inkább saját jegyzeteket. Naprakésznek kell lenni.

– A közel négy évtizedes pedagógusi pályafutásából mit emelne ki?

– Ebbe az iskolába beolvadt egy alapítványi iskola, össze kellett hozni a két intézményt, az órákat, a kollégákat. Közben biztatni is a kollégákat arra, hogy a diákokkal vegyünk részt szakmai versenyeken, mert eredményeket érünk el. Ezek mind komoly feladatok, közben pedig megy a mindennapos munka. Emellett adódnak újabb feladatok, például újabb képzéseket indítunk be.

– A városi pedagógusnapi ünnepségen, ahol átvette a kitüntetését, rengeteg dicséret hangzott el a méltatása során: lelkiismeretes, precíz, megbízható, becsületes és őszinte, személyisége biztonságot sugároz. Mitől lesz jó vagy – stílszerűen – kiváló egy pedagógus?

– Nagyon kell tudni szeretni a gyerekeket. Alkalmazkodni is kell a diákokhoz, de közben tudni is kell őket vezetni, irányt kell nekik mutatni. Meg szoktuk beszélni, hogy mit hogyan kellett volna csinálni. Együtt dolgozunk, bevonom őket az órai munkába. És mindig dicsérem őket, kell nekik az elismerés, az osztály előtt is.

– Hogyan fogadta a kitüntetést?

– Teljesen meglepődtem, nem is tudtam, hogy jelöltek, de aztán azt mondták, hogy érdemes vagyok rá ennyi év után. Jólesett. Köszönetet kell mondanom a családomnak is. Érezték, hogy fontos számomra az iskola, persze ők is mindig fontosak, és úgy vélem, hogy tudtam a család és a munka között egyensúlyt teremteni.