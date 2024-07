Perzselő forróság jellemezte csütörtökön is az időt, emellett záporok, zivatarok is előfordultak a déli óráktól elszórtan – írták a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán. Mint fogalmaztak, a hőzivatarokat nem szabad alábecsülni, kíséretükben viharos szél és felhőszakadás alakult ki lokálisan.

Pillanatok alatt hullott nagyon sok eső Szeghalmon. Illusztráció: Shuttertstock

„Szeghalom térségében például 60,6 mm-t mért csapadékmérőnk, de az észlelésekből is látható, hogy ezen kívül is még volt néhány hely ahol ugyan kis területen, de nagy mennyiségű, 40 mm-t meghaladó csapadék zúdult le hirtelen. Ami a hőmérséklet alakulását illeti, továbbra is siralmas a helyzet. A klimatológiai átlagtól jóval nagyobb, egészen pontosan 8 fokkal magasabb az eltérés. Ez a hőség már minden szervezetet megvisel. A csúcsérték tegnap kereken 40 fok volt, ezt Kelebián mértük, és előzetes adatok alapján a napi melegrekord is megdőlt általa. A forróságot trópusi éjszaka követte, de néhol legalább lengedezett a levegő, amely picit javíthatott helyenként a hőérzeten” – olvastuk az oldalon.