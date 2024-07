Frissítőpont 50 perce

Hűsítő frissítőt kínálnak Kaszaperen a hőségben

Ilyet már láttunk, tapasztaltunk: a kaszaperi művelődési hát előtt hűsíthetik magukat az arra járók ebben a pokoli hőségben. Tavaly is figyelték a hőmérő higanyszálát és kitelepültek a ház elé innivalóval. Most is ezt teszik a hőségben.

Csete Ilona Csete Ilona

„Kedves frissülni vágyók! A harmadfokú hőségriasztásra tekintettel idén is frissítő pont a művelődési ház előtt! Bár sokan már megtalálták, akik még nem, azok a ház előtt, a lépcsőn lelik” – olvastuk a közművelődési intézmény közösségi oldalán a figyelemfelhívást. Ez a kaszaperi frissítőpont! Érdemes megállni, felfrissülni a hőségben. Beküldött fotó – Fontosnak tartjuk az egymásra figyelést. Az előző évekhez hasonlóan idén is limonádét osztunk a művelődési ház előtt. Jól jön ez mindenkinek, aki a legnagyobb hőségben úton van. A szociális gondozóknak, a postásnak, a diákmunkásoknak, a bevásárlóknak is napi szinten jól esik egy korty frissítő – nyilatkozta Ládáné Séley Anikó közművelődési szakember. Gondolnak az állatokra is a hőségben Azt is elárulta: gondolnak a madárvilágra is. Itatják a madarakat és a környék állatait.: a macskák, netán a az elkóborló kutyák is találnak kihelyezett itatót.

