A honvédelmi táboroztatás 2016-ban 300 fővel indult, az idén már 47 helyszínen, 125 táborban 4600 gyermek számára kínáltak tartalmas nyári időtöltést. A kikapcsolódás, élményszerzés biztosítása mellett fontos társadalmi cél, hogy a résztvevő gyermekek megismerkedjenek a Magyar Honvédséggel, a hadsereg tevékenységével.

Közel 40 gyermek részvételével rendezték meg a sport tematikájú honvédelmi tábort Szarvason Fotó: Dinya Magdolna

Jobbnál jobb programokkal készültek

A tábor közel 40 fő részvételével indult el Szarvason a Honvédelmi Sportközpontban. A táborozókat kihívásokkal teli programokkal várták, ahol alapvető elvárás volt a fegyelem, a szabálykövetés és az egymás iránti tisztelet. A játékos vetélkedők és a különböző sportfeladatok nagyban hozzájárultak fizikai állapotuk fejlődéséhez. A gyerekek az elhelyezést követően megismerkedtek a tábor napirendjével, és az ezzel kapcsolatos szabályokkal. Miután a táborlakókat tájékoztatták a biztonsági rendszabályokról, csapatépítő tevékenységekben vettek részt.

Minden napot átszőttek a katonai jellegű foglalkozások és a különböző játékos sportversenyek. A szarvasi sportközpont lőterén gyakorolhatták a lézer és airsoft lövészetet különböző testhelyzetekben, valamint légfegyveres foglalkozáson is részt vehettek. Ezen kívül elsajátíthatták az íjászat és a vívás alapjait, továbbá kiemelt figyelmet fordítottak a katonai mozdulatokra és azok fortélyainak elsajátítására. A gyerekek a honvédséggel kapcsolatos ismereteiket is bővítették. Megtanulták a rendfokozatok jelentéseit, amiről a későbbiek során számot is adtak. Nem maradhatott ki a nyári jó időben a strand sem, ami ebben a kánikulában nagy felüdülés volt számukra.