A gyilkos csomorika egy ritka, védett, de mérgező növény, amely főleg mocsarakban, magassásosokban, lápokban fordul elő. Látványos, fehér, ernyős virágzata van, s akár másfél méteresre is megnő. Üreges, megvastagodott, gumós gyöktörzse van, amelyet ha kettétörünk, akkor sárgás nedv folyik ki belőle. A gyöktörzs levegővel telt és rekeszekkel határolt, ezért is tud fennmaradni, lebegni a vízen.

Nagyon szép, de nagyon veszélyes is. Forrás: KMNP/Tóth Tamás József

Édeskés, kellemes zellerillata van, ugyanakkor erősen mérgező, akár halált is okozhat. Régen irtották, mert a legelő állatok is gyakran megették és elpusztultak tőle. Hosszú ideig nem is nagyon találkozhattunk vele, nemcsak az irtás miatt, hanem azért, mert élőhelyei beszűkültek.

A Hármas-Körös árterében több mint száz év kihagyás után, 2021-ben bukkantak rá újra. Azóta több alkalommal is előfordult a térségben. A közelmúltban a KMNPI munkatársai Szarvason a Halásztelki tanösvény mellett, a folyó vizén úszó, kis növényszigeten fedeztek fel egy szépen virágzó állományt.