A szerző Gyomaendrődön járt általános és középiskolába. 18 évesen még úgy gondolta, hogy elhagyja a várost, és nem fog visszatérni. Azonban végül mégis visszatért Gyomaendrődre, és újra otthont talált, most már saját családjával, férjével és két gyermekével. Az újonnan kialakított, biztonságos otthon inspirálta arra, hogy megírja a gyermekbántalmazásról szóló könyvét.

Valuskáné Omiliák Andrea a gyermekbántalmazás megelőzéséről írt könyvet.

A Soha című könyv saját történet alapján íródott

A könyv egy testvérpár gyermekkorát mutatja be, mely során a testvérek a nevelőapától szenvednek el különféle bántalmazási formákat, illetve az anyától azáltal, hogy nem lépett fel a védelmükben. Célja, hogy eljusson olyan emberekhez is, akik már átéltek hasonló traumát, vagy már tudják azt, hogy ebből a világból is fel lehet állni, és mindig van választási lehetőség.

Felhívják a figyelmet a gyermekbántalmazás megelőzésére

A könyv egy kezdeményezés is, annak érdekében, hogy az ehhez hasonló történetek ne történhessenek meg, valamint figyelemfelhívás, hogy ha bármikor hasonlót látunk vagy tapasztalunk környezetünkben, tegyünk ellene.

Valuskáné Omiliák Andrea könyve nyomán, a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért Egyesület (NENESZ) és a Grafit Pencil Nyomda közösen indított kampányt, hiszen vannak történetek, amelyek fölött nem szabad elsiklani. Kezdeményezésükkel fellépnek a gyermekbántalmazás ellen, segítenek az érintetteknek a megélteket feldolgozni.

A kampány során gyermekvédelmi és közoktatási intézményekben tartanak interaktív előadásokat szakember bevonásával, annak érdekében, hogy amennyiben szükség van rá, szélesebb körben is segíthessenek. Ehhez kapcsolódóan jelentetették meg a SOHA füzetet, amely elsősorban a 9-14 éves korosztály számára tartalmazza azokat a fogalmakat, amelyeket ismerniük, tudniuk kell, hogy segíthessenek magukon és társaikon. A SOHA füzetben megjelenik a „Felismerés” és a „Mit tehetsz?”, hiszen ezek a legfontosabbak annak érdekében, hogy visszaszorítsák, megszüntessék a gyermekbántalmazást.