Vass Csaba, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit ügyvezető-helyettese korábban elmondta, hogy az intézkedési terv elkészítése során – amellyel azt a célt fogalmazták meg, hogy normalizálhassák a galambhelyzetet Békéscsabán – egyeztetett a városban galambmentesítést végző vállalkozóval, a társasházakkal, illetve bevonta a munkába Paláncz György alpolgármestert, Opauszki Zoltán tanácsnokot és Szente Béla önkormányzati képviselőt is.

Vass Csaba, a városfejlesztési kft. ügyvezető-helyettese szerint bevált az intézkedési terv, kevesebb a galamb Békéscsaba belvárosában. Fotó: Bencsik Ádám

Többszörösére növelték a csapdák számát

Az intézkedési terv végrehajtása pedig el is kezdődött május elején. A csapdák számát többszörösére növelték, immár mintegy húsz működik szerte a városban, és ennek köszönhetően, ezzel párhuzamosan a befogott madarak száma szintén többszörösére emelkedett. Hozzátette, hogy egyeztettek a vasúttársasággal is, mivel a vasútállomás a gabonaszállítások miatt gócpontot jelent, ezért a vasútállomás területén ugyancsak helyeztek ki csapdákat.

Jóval kevesebb a galamb Békéscsaba belvárosában

Az eredmények pedig érezhetőek. Úgy fogalmazott, hogy immár nem igazán szükséges felfelé tekintgetni, ha a belvárosban sétál. Hozzátette, hogy a vállalkozó elmondása szerint hat-nyolc esztendő alatt érték el a galambok a jelenlegi egyedszámot, és további két-három év kell ahhoz, hogy teljesen normalizálni lehessen a helyzetet. Persze ezt követően ugyancsak szükség lesz néhány csapdára annak érdekében, hogy kordában tartsák a madarakat.

Az átlagosnál több elhullott galamb várható az utcákon

A következő hetekben várható, hogy az eddiginél több elhullott galambbal találkoznak majd az utcákon a békéscsabaiak – ecsetelte Vass Csaba, a városfejlesztési cég ügyvezető-helyettese. Hangsúlyozta: nem mérgezik a madarakat. A vállalkozó ismertette, hogy a nyár végi időszakban évről évre kétféle betegség szokta megtámadni a galambokat, ennek lehet a következménye az átlagosnál több tetem.

A vasútállomástól az István malomig helyeztek ki csapdákat

Kozma János, a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője megerősítette, hogy mintegy húsz, galambok befogására alkalmas csapda található szerte a városban, frekventált helyeken. Megemlítette

a belvárosi római katolikus templomot,

az Andrássy út 19. szám alatti épületet,

a Jókai színházat,

a Szent István téren az egyik bank épületét,

a Szabadság tér 1-3. szám alatti épületet,

az István malmot,

a kórházat,

a vasútállomást,

a vagyonkezelő zrt. Irányi utcai épületét,

a Vécsey utca 9. szám alatti épületet,

a Berthóty udvart.

A társasházak is bejelentkeztek

Ahol a csapdák működnek, ott érezhető az állomány számának csökkenése is – hangsúlyozta Kozma János, hozzáfűzve, hogy lényegesen több galambot fogtak be az elmúlt hónapokban, mint korábban, az intézkedési terv bevezetése előtt. Most városi és állami tulajdonban lévő épületeken – jellemzően azok padlásain – helyezték ki a csapdákat, ám egyre nagyobb igény mutatkozik a társasházak részéről is, hogy tegyenek ki a lépcsőházaknál is ilyen szerkezeteket.