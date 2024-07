Micsoda buli!? – igen, buli volt a javából a fürdőfesztivál, és az időjárás is úgy döntött, a városi könyvtár és a Kalocsa Róza Művelődési Központ szervezéséhez hozzáteszi a részét a hamisítatlan nyári meleggel.

A Duma Színház nyári dallamokkal szórakoztatta a közönséget a fürdőfesztiválon. Fotó: Facebook

Ilyen ideális körülmények között a strandfoci csapatai jól megizzadtak és megizzasztották egymást is. Az FC Kőbányai gárdája győztesként egy csillogó serleggel térhetett haza. Pontosabban dehogy ment haza a csapat! Lehűtötte magát a Zábrák Istvánné önkormányzati képviselő által felajánlott söradománnyal. De ne feledkezzünk meg a strandfoci gólkirályáról se: ő idén Blahó Marcell lett.

A főszervezők mellett számos civil közösség is jelen volt a fesztiválon. Szekeres Lajosné, a helyi főzőklub vezetője elmesélte, ők (nyolcan dolgoztak a sikerért) hideg mentás dinnyelevest kínáltak tejszínhabbal. A 200 adag hűsítő finomságot gyorsan elkapkodták.

A Mezőkovácsházi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) munkatársai is kitelepültek a Békés Vármegyei Központi Kórházzal és a Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával közösen. Végeztek egészségügyi méréseket, szűréseket, dohányzás prevenciót tartottak, nikotin függőség mérésére is volt lehetőség és leszokás támogatásra is. A lélek egyensúlyára is hangsúlyt fektettek. A fesztiválozók pedig folyamatos érkeztek hozzájuk, kíváncsiak voltak mért értékeikre, a tanácsadásukra.

Nincs fürdőfesztivál szépségverseny nélkül

A szépségverseny se maradhatott el. Mára már inkább a gyermekeké olyankor a színpad. A 14 év alattiak kategóriában 2024-ben Sztojka Lolita, a kisfiúk között Horváth Koppány lett a győztes. Ajándékcsomag volt a jutalmuk.

S miközben a színpadon zajlottak a látványos programok, lehetett - 1 perc és nyersz! - szórakoztató játékokra nevezni. Aki eddig nem tudta, a kovácsházi fürdőfesztiválon megtapasztalhatta, milyen célokat képes szolgálni egy strandpapucs. Aki a papucsával vizes vödörbe talált, nyert! Lám! Lám!...

Ahogy teltek az órák, a késő délutáni színpadi programokat felvezette és az esti, szórakoztató zenei eseményekre hangolta a már jól bevált receptje alapján a Duma Színház a közönséget a fürdőben. Nyári retro dallamokkal érkeztek tehetséges művészeik, majd a fellépők műsora után másnap reggelig tartó diszkóban szórakoztak a kovácsháziak.

Azt mondják, jó buli volt!