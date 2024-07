A földutak rendbetétele 2015-ben megtörtént Mezőkovácsházán.

– Nagy szükség volt rá és komoly az igény is a helyi gazdálkodók, a földtulajdonosok részéről. Azóta azonban hosszú idő telt el, újra napirendre került a probléma, ráadásul nemcsak helyben, hanem a választókerület többi települése könyékén is. Sándor egy üzlettervvel érkezett hozzám, amely rendezné Békés vármegye 4. számú választókerületének földutakkal kapcsolatos gondjait – írta bejegyzésében a politikus.

Az elburjánzott földutak megnehezítik a helyiek életét. A benőtt bokrok, fák miatt a szolgalmi utak ellehetetlenültek, a forgalom átterelődött a magántulajdonban lévő földekre, ami már csak azért is bosszúságot okoz a gazdáknak, mert emiatt csökken a megművelhető területek nagysága, ezáltal az arra felvehető támogatások mértéke is. A kérdés megoldásra vár, Kupeczik Sándor terve szerint ősz folyamán lehetne érdemben lépéseket tenni, mivel a fészkelő madarak lakóhelyét addig nem szabad bolygatni, az élővilág megóvása is fontos a földutak rendbetétele mellett.