Többen a mobilon mutatják meg, milyen hajat szeretnének

Gábriel István 1989-ben belevágott egy saját vállalkozásba, és műhelyt nyitott békéscsabai háza udvarán, ahol jelenleg is dolgozik. Borotválást ugyanakkor már nem vállalt, mert nem is lehetett az AIDS-betegség megelőzése érdekében. Még a legjobb borbélynál is előfordulhatott, hogy megvágja a kuncsaft arcát.

– Amúgy is egyre jobban divatba jött a szakáll, és ezt vágja, formázza sok kolléga – magyarázta a rangidős fodrász. És hogy mennyire követi a trendeket? Ahogy mondta, teljesen képben van az aktuális frizuradivattal kapcsolatban. Ami érdekes, többen mobillal érkeznek a műhelyébe, és modellen mutatják meg, milyen hajat szeretnének.

Minden évben eltervezi, hogy leteszi a fésűt és az ollót

– Mindig tudtam, hogy a kisfiúktól az idős férfiakig milyen haj a divat, hiszen sokan a gyermekükkel jöttek, mások az édesapjukat is elhozták magukkal – ecsetelte. – Természetesen a vendéggel mindig megbeszéltük, megbeszéljük, hogy milyen hajat szeretne, és az olyan is lesz. Minden évben eltervezem, hogy leteszem a fésűt és az ollót, de annyira hozzám nőttek, hogy nem tudom, és a kuncsaftok sem engedik.

És hogy a három gyermeke közül lett-e valamelyik fodrász? Gábriel István elmondta, Gabriella lányukat próbálta a szakmára rávenni, de aztán mást választott. Istvánnak és Csabának ez meg sem fordult a fejében.

Gábriel István és felesége. Fotó: Bencsik Ádám

– Nem is baj, hiszen régen azt mondták arra, aki gyengébb fizikumú, hogy jó lesz suszternak, szabónak vagy borbélynak. A fiaink viszont nem gyenge fizikumúak. Egyébként pedig mindhárom gyermekünknek saját szakmája van.

A rangidős fodrász hobbija a házépítés és renoválás

Gábriel Istvánnak a hobbija a házépítés és renoválás, a saját házánál és a gyermekeinél is ő végezte a legtöbb munkát. Éppen a saját házát építette, és fent volt az álláson, amikor köszönt neki lentről egy asszony, és megkérdezte: „maga a híres Gábriel István fodrász?” Amikor igennel válaszolt, az asszony csak annyit tett hozzá, nem is gondolta, hogy az ollócsattogtatásból is meg lehet élni, és futja házépítésre is.