Mintegy tucatnyi környékbeli gyűlt össze az este 9 órai kezdésre a Nógrádi tanyán, ahol az udvar közepén állították fel a rögtönzött mozi ülőhelyeit, valamint a vetítővásznat. Nógrádi Csilla főszervező a Beol.hu-nak elmondta, imád filmezni és úgy gondolta, hogy egy kellemes nyári estén a fényesi tanyákon élőkkel közösen tekintenek meg a szabad ég alatt egy izgalmas filmet.

Tucatnyi környékbeli látogatott el az első tanyamozira a Nógrádi tanyán. Fotó: Vincze Attila / Beol.hu



– Ez a film, amit választottam egy tanulságos történet, tulajdonképpen a jó és a rossz harca. Lényegében arról szól a történet, hogy félreértenek egy rossznak tűnő lényt, akit csúnyának és gonosznak vélnek, de mindez persze valójában nem így van. Egyébként szerepel a filmben ló is, bár nem ő a főszereplő, hanem egy sárkány és egy hercegnő – emelte ki.

Az esemény a „Tardis moziba megy!” alcímet kapta, ami a tanya tulajdonosának lovára utal, aki volt már korábban iskolában, kiállításmegnyitón, illetve más egyéb programokon is. Nógrádi Csilla hozzátette, hogy a lovával közösen számos túrán vettek részt és terveznek egy kéthetes nomád túrát is a jövőben.

A főszervező végül megjegyezte, hogy elnézve a mostani érdeklődést úgy tervezi, hogy még idén nyáron szervez egy hasonló alkalmat a tanyáján.



A filmvetítés résztvevői a kezdés előtt összeálltak egy csoportkép erejéig. Fotó: Vincze Attila / Beol.hu