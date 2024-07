Esőzés 1 órája

Felmérték Dévaványán a csapadékvíz-elvezetés problémáit

A napokban ismét heves és nagy mennyiségű eső érte Dévaványát. Egy óra alatt a településrészek között eltérően 25-60 miliméter csapadék hullott, mely szerencsére nagyobb, városi szintű gondot nem okozott. Egy-két helyen kellett a letört ágakat, gallyakat eltávolítani. Mint minden nagy eső alkalmával, most is körbejárták a várost, ellenőrizték a legkritikusabb pontokat és ha szükséges védekezést is indítanak.

Dinya Magdolna Dinya Magdolna

Dévaványa kiemelten belvizes település, ami azt jelenti, hogy a környező területekhez, településekhez képest is mélyebben fekszik, így a főgyűjtők egy bizonyos szint alá nem mélyíthetőek, mely az elfolyást nehezíti, a talaj kötöttsége pedig nem segíti az elszivárgást. Erre jelenthetnek hosszú távon megoldást a város több pontján kialakítandó záportározók – adták hírül a város weboldalán. Sok ingatlan előtt gátolja a víz elfolyását a felgyülemlett zöldhulladék és az árokból kinövő gaz. Fotó: Shutterstock A Homokbánya utcai záportározó az északi részeket képes tehermentesíteni. A záportározóhoz vezető főgyűjtő a Szeghalmi utca alatt fut. A közbeszéddel ellentétben nem tervezési vagy kivitelezési hiba miatt lett az áteresz az árok aljához képest magasabbra helyezve, hanem azért, mert szintén az út alatt fut egy gáz középnyomású vezeték, mely fölé lehetett csak a csapadékvíz-elvezetőt elhelyezni. A gyűjtő így is betölti funkcióját, viszont a víz zsilipek általi kormányzást igényel, melyet tudnak biztosítani. A városbejárás alatt azt tapasztalták, hogy sok ingatlan előtt a víz elfolyását gátolta a felgyülemlett zöldhulladék és az árokból kinövő gaz. Az önkormányzati cégek emberei folyamatosan figyelik a közintézmények és közterekhez tartozó csapadékvíz elvezetőket, illetve bejelentés alapján a kritikus helyeken közbeavatkoznak. Azonban kevés arra az ember és sok az egyéb feladat, hogy a település egészén az önkormányzat takarítsa az árkokat. Az ingatlanok előtti csapadékvíz elvezető rendszer takarítása és közterület karbantartása éppen ezért a központi döntések értelmében az ingatlantulajdonosok feladata. Mindenkit arra kérnek, hogy biztosítsa ingatlana előtt a víz zavartalan elfolyását, az elhanyagolt árkokkal ne kockáztassák saját és mások vagyonát, házát, ingatlanát. Erre korábban többször is felhívták a figyelmet és a jövőben is fel fogják, akár bírság kiszabásával, amennyiben a takarítás a felhívás ellenére elmarad.

