A következő két hét, tehát július első fele a legfontosabb időszak, hiszen a fiókák már nagyobbak, de még a fészekben állnak, így könnyű a számlálás. Magyarországon 1941-ben volt az első országos fehérgólya-felmérés, ami 1958 óta ötévente zajlik. Mivel 1973 helyett, a nemzetközi felméréshez igazodva (és éppen az MME megalakulásának évében) 1974-ben volt a soron következő cenzus, az aktuális fészekszámlálásra idén kerül sor. A felmérések során mindig sok adatok küldtek azok, akik nem szakemberek, de szeretik a madarakat. A Madártani Intézet 1941-ben például a tanítókat vonta be az adatgyűjtésbe, 1958-tól pedig a postásokat. Az idén ötven éves MME 1974-es megalakulásakor önkéntesek és a nemzetipark-igazgatóságok bevonásával vette át a számlálások szervezését.

Az adatok segítségével tudják nyomon követni az állomány változását Fotó: Shutterstock

Az adatokra azért van szükség, hogy nyomon követhessék az állomány változását, a veszélyeztető tényezőket és ezek alapján megtervezhessék a gólyák védelmét a szakemberek. A nyolc évtizede még 16 ezer páros állomány ugyanis alig negyedére csökkent 2019-re, a legutóbbi országos fészekszámlálás idejére.

Mire kíváncsi az MME?

Hol van lakott vagy lakatlan gólyafészek, de akár üres fészektartó;

volt-e költés idén;

ha igen, hány fióka repült ki;

volt-e gyűrűs gólya?

Hogyan lehet az adatot beküldeni?

A legegyszerűbb az MME által fejlesztett, ingyenes Turdus okostelefonos alkalmazás letöltése, amely Android és iOS rendszeren is elérhető. Az app TermészetLesen ikonján belül található a Gólyales adatrögzítő felület, amelyben térkép nézetben is kereshetők a fészkek és fotókat is lehet feltölteni, de az adatok beküldésére az adatbázis számtógépen használható felülete is használható.