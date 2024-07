A kardoskútiak falunapi dátumát évről évre bejegyzik a naptárukba a veteránjárművek tulajdonosai. A találkozás újabb helyszíne, alkalma ez a rendezvény. Idén is így volt. Helyben is egyre népszerűbb a régi járgányokkal való foglalkozás.

A veteránjárművek találkozójára érkezett sok motoros is. A szerző felvétele

A Kardoskúti Motoros- és Veteránjárművesek Baráti Egyesületét is éppen ezért alakították meg. 2023 nyarán a falunapi programon már 18 településről regisztráltak az egyesület hívó szavára. Idén félszáz érkezővel telt meg a liget – erről Gál Mihály, az elnök számolt be. A kíváncsiskodók láthatták az amerikai álom csodás fényezésű autóját, meg az elegáns angol taxit, de ennek az ellenkezőjét is: egy lerozsdásított, bedeszkázott ablakú, kidőlt kerekű Skodát.

A kardoskúti Skoda: hiába rozsdás, sok csodálója akadt. A szerző felvétele

Gazdája, Németh Norbert elmesélte (hiszen sokan fotózták, rácsodálkoztak erre a nem hétköznapi járgányra, amit szakmai berkekben egyszerűen patkánynak neveznek), hogy évente változik a Skoda 120L. Idén friss benzint tettek bele – mondta nevetve az autós édesapja.