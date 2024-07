Három hajóban összesen heten, Knyihár Mihály és felesége, Ági, Major Gyula és ifj. Major Gyula, Szilágyi Ferenc Medgyesi Ádám és Gyurkó Dániel, a felfedezőtúra vezetője vágott neki az expedíciónak.

Az expedíció szombaton érkezett meg a tarcsai kikötőbe.

Forrás: A szerző felvétele

– Jól sikerült úton vagyunk túl, terv szerint tudtunk haladni – nyilatkozta az érkezés után hírportálunknak Gyurkó Dániel. – Nehezítette ugyanakkor a helyzetet, hogy végig nagyon meleg volt, 38-40 fokok jellemezték az utat, a vízhőmérséklet is nagyon magasnak számított, akadt, ahol 31,9 fok volt, így mindenütt tudtunk fürdeni.

Expedíció: számos érdekességet tartogatott a Kazán-szoros

Mint elárulta, a Kazán-szorosban számos érdekességet láttak ezúttal is.

– Már korábban is elhajóztunk erre a területre, de ahogy mondani szokták, kétszer ugyanabba a vízbe nem léphetsz bele – fogalmazott. – Mindig van új a nap alatt, mi is sok újdonságot láttunk. Rengeteg új ház épült például a parton. Nagyon szép és különleges minden, megérte az időt. A vízi túrázóknak ugyanakkor problémát okoz, hogy nagyon nehéz kikötni, annyira megtelt hajóval a terület. Annyi hely sem volt, hogy addig kikössünk, amíg elmegyünk boltba, csak távolabb tudtunk megállni. Az élelmezést egyrészt otthonról vitt élelmiszerekkel oldottuk meg, másrészt vásároltunk is. Knyihár Mihály ezúttal is remekül horgászott, két harcsát is megettek a kiváló fogásainak köszönhetően, Misi – aki családi gazdálkodó és népszerű kolbászkészítő – „éléstára” pedig emellett is nagyszerűen működött. A csapat az út során ezúttal is hajóban aludt.

A baráti társaság három éve járt legutóbb a Kazán-szorosban, akkor Major Gyula vezetésével filmhez is forgattak, felvételek és fotók idén is készültek, de ez most saját szórakoztatásra tették.

– Nagyon szeretjük a vizet, a folyókat, az utazást, de ezekben a hetekben mindig nagyon hiányzik a család – emelte ki Gyurkó Dániel arra a kérdésünkre, hogy milyen volt a közel három hét távol a családtól . Szólt arról, hogy ő személy szerint nagyon sok támogatást kap feleségétől. A túra vezetője számára a legmeghatározóbb is az volt, amikor felesége, Ági meglátogatta a szerbiai Óbecsén. Emellett az egész túra, a Kazán-szoros a különleges természeti értékeivel egészen egyedi élményt és kikapcsolódást nyújtott.