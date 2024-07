– A gyakorlat a koffercipeléshez hasonlítható, de sokkal nehezebb, hiszen asszimetrikus terhelés éri a testet. Rendkívül nehéz lépni a kövekkel, és stabilan tartani azokat – mondta Kónya Gergő, aki 10 méterig jutott, amivel a mezőny második felében végzett. Lovász Imre teljesítette a 15 méteres távot, így ő a mezőny első felében zárta ezt a feladatot.

A harmadik versenyszám az egyszerűnek tűnő, de nem könnyű sziklapakolás volt. Négy sziklát helyeztek el 122 centis állványok előtt, a versenyzőknek azokat kellett minél gyorsabban felrakodni az állványra. A feladat nehézsége, hogy a természetes kövek mindegyike más-más térfogatú, formájú, súlyú.

– Minden követ más technikával kell megfogni, és felemelni. A versenyzőknek ezt fel kell ismernie és azonnal lereagálnia, hogy jó időt fussanak. Nekem ez az egyik favorit számom, most is gyors voltam. Dinamikusan felpakoltam a négy követ, sikerült megnyernem a számot – sorolta Kónya Gergő. Lovász Imre kisebb technikai hibát vétett. Az első követ csak többszöri nekifutásra tudta felrakni, így az időeredménye alapján a mezőny második felében végzett.

A versenyzőknek a negyedik feladatban Dinnie köveket kellett megtartaniuk terpeszben állva. Az egyik kő a testük mögött, a másik a testük előtt helyezkedett el, így kellett felemelni és tartani azokat, ameddig csak bírták.

– Szeretem ezt a feladatot, tavaly nagy küzdelemben sikerült is megnyernem, és a legjobb időt tartanom. Erre törekedtem most is, eredményesen. Utolsóként következtem, így már tudtam, mennyi a „kötelező”. A bíró 35 másodpercnél jelzett, hogy átvettem a vezetést, ekkor le is tettem a köveket. Sikerült a számgyőzelem – árulta el Kónya Gergő. Lovász Imre hozzátette, 25 másodperces időt ért el, ami a mezőny első felébe sorolta ebben a feladatban.