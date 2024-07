– Egy egészen egyedülálló élményre invitáltuk látogatóinkat. Varga Dominik, a 10 éves kisfiú, aki katonai relikviákat kezdett gyűjteni, megmutatott néhány érdekességet, ezek még ezen a héten megtekinthetők a Kalocsa Művelődési Központ előterében. Kovalik Richárd kovácsházi makettező repülői is színesítik a kiállítást. Őt követte Szabó Zoltán „Topi” vadászgéppilóta prezentációja, emlékezetes és lenyűgöző előadása. Topi beszélt katapultálásáról, életútjáról, de próbálta közérthető nyelven a szakmai oldalát is bemutatni hivatásának – olvasható a művelődési ház beszámolójában.

Szabó Zoltán vadászpilótát is meghívták a kovácsháziak. Fotó: Facebook

Előadása végén kérdések merültek fel a hallgatóságban, kikerekedett egy jó beszélgetés, majd a ház teraszán a VR-szemüveget is kipróbálhatták a kíváncsi érdeklődők.

Az est másik helyszíne Los Csaba udvarán volt. A kertjében áll ugyanis egy felújított MiG-21. A házigazda ismertette, hogyan is került ingatlanának a kertjébe a vadászgép, és elmesélte a felújítás hosszú, ám élményekkel teli időszakát. Sokan a pilótafülkébe is beszálltak, ahol egy újonnan beszerelt katapult ülés is várta a látogatókat.