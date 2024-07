Dr. Bede Sándor elmondta, az elektromos rollerek nagy kihívást jelentenek, miközben haladniuk kell a korral, a 21. század vívmányaival. Hozzátette, a kérdésben egyelőre nincs egységes álláspont, a rendőrség álláspontja más, mint például több civil szervezeté, és a bíróságon is születtek elértő döntések. A KRESZ módosítása folyamatban van, ami ezt a kérdést megnyugtatóan szabályozza majd. Egységes, hogy ha valaki ittasan vezeti az elektromos rollert, akkor az bűncselekménynek számít, a bírói gyakorlatban is ez az irány. A lakosság felé elmondta, ketten nem utazhatnak egy rolleren, azon nem szállíthatnak semmit, ittasan nem lehet vezetni, a szabályokat be kell tartani, és elvileg az úttesten kellene közlekedni a járművel, nem a járdán.

Vörös Ferenc elmondta, már véleményezték a KRESZ tervezett módosítását. Amikor hatályba lépett volna a több minisztérium közötti normaként létrejött rendelet, megtörtént az Árpád-hídi tragédia Budapesten. A kerékpárosok azt követően született javaslatait is beépítik majd a változtatásokba. A tervezett szerint a kisebb teljesítményű rollerekre a kerékpárokra vonatkozó, a nagyobb teljesítményűeknél a segédmotorkerékpárokra vonatkozó szabályokat alkalmazhatják. A rollereseknek várhatóan leginkább az úttestet kell majd használniuk, ami még kérdés, hogy kell-e bukósisak és milyen egyéb kritériumok várhatóak.

Minden visznek az online csalások

Dr. Ökrös István az online és telefonos bűnözés veszélyeiről kérdezett. Mint elárulta, őt is próbálták már hasonló módon becsapni.

Dr. Bede Sándor elmondta, a Kiberpajzs nevű oldalon pontos ismereteket lehet szerezni a megelőzésről. Az elkövetők akkor eredményesek, ha a sértettek közreadják például a bankkártya vagy a belépés adatait vagy a kódjaikat. Ilyen adatokat pénzintézet nem kér. Éppen ezért bizalmatlannak kell lenni, érdemes visszahívni akár a bankot, akár a szolgáltatót a valós számon.