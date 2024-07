Kittlingerné Tóth Márta kórházlelkész az MTVA által készített interjúban, illetve riportban beszélt indíttatásáról és hivatásáról is. Mint elmondta, 28 éve szolgál a kórházban, és neki is, mint a többi kórházlelkésznek a fő feladata a beteglátogatás, a lelki gondozói beszélgetés, és ez nem csak a betegek irányában igaz, hanem időnként a kórházi dolgozók és a hozzátartozók esetében is.