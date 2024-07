Kapott enni a szülőktől az idegen egerészölyv-fióka is

A parlagi sas szülők a kérést meghallották, s ugyanúgy kezdték etetni az idegen fiókát is. A történet további érdekessége nemcsak az, hogy Dévaványán már tavaly is történt egy ilyen eset, hanem az, hogy ráadásul idén is ugyanaz a parlagi saspár nevel egerészölyv fiókát. Csak a helyszínben történt változás, most ugyanis nem a tavalyi fészkükben költöttek, hanem egy másikban. Egyszerűen fészket cseréltek egy közelben költő, fiatalabb saspárral.