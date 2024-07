A gokartozás nagyon tetszett a fiataloknak

A békéscsabai Csernátoni Ábel harmadik osztályba készül, a táborban másodszorra vett részt. Nagyon tetszett neki a kecskeméti gokartozás és a gyulai strandolás. Elmondta: a cukorbetegsége kezelésében segíti édesanyja és édesapja egyaránt, és ő is sok mindent meg tud csinálni önállóan.

A 16 éves Juhász Dávid Miskolcról érkezett, először táborozott. A cukorbetegségére pár hete derült fény, tehát sok hasznos információt szerzett, sok tanáccsal látták el. A tábor elején kicsit egyedül érezte magát, de aztán sikerült beilleszkednie, élvezte a kecskeméti túrát és a Gyulai Várfürdőt.

Az orosházi Túri Szabolcs immár sokadszorra vett részt a táborban. Ő is úgy értékelt, hogy sok újdonságot ismert meg most, és fontosak voltak számára a beszélgetések. Ahogy szerinte mindenki, úgy az ő tetszését is leginkább a kecskeméti kirándulás, a gokartozás nyerte el.