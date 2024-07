Március végén és április első felében szinte kora nyárias időjárás volt jellemző a 25 Celsius-fok feletti csúcshőmérsékletekkel, amihez jelentősebb csapadékhiány társult az év kezdete óta. A különböző kétszikű növényfajok már nagyon korán kihajtottak és számos növény 3-4 héttel is korábban kezdett virágozni más évekhez képest. Szerencsére május folyamán a legtöbb növény esetében még időben érkezett jelentősebb csapadék, melynek hatására a csorvási löszgyep is felfrissült. A különböző fűfajok újrasarjadtak és hétről hétre egyre több értékes és védett kétszikű növény virágzott ezen a fajgazdag gyepterületen, melyek színpompájában még június végén is gyönyörködhettünk – számolt be honlapján a nemzeti park.

Ligeti zsályák és orbáncfüvek a csorvási löszgyepen Fotó: Palcsek István

Védett növényeink közül a nyúlánk sárma virágzása már a hónap elején kezdődött és közel egy hónapon át nagy tömegben hozta fehér virágzatát. A szintén védett pusztai gyújtoványfű, karcsú orbáncfű és hengeres peremizs sárga virágzatai is ekkor nyíltak látványosan. A löszgyepen egyébként is a sárga szín dominált, hiszen a tejoltó galaj, a vad pórsáfrány, a különböző pimpó és ökörfarkkóró fajok szintén virágzásban voltak június nagy részében. A kék és lila színekért a hónap első felében többek között a lózsálya, a ligeti zsálya, a mezei varfű és az üstökös gyöngyike, míg a hónap második felében jellemzően már a töviskés imola állományai feleltek.

Ügyelnek a csorvási löszgyep megőrzésére

A csorvási löszgyep minél kedvezőbb természeti állapotának megőrzésére a nemzeti park igazgatóság nagy figyelmet fordít, hiszen a rendkívül ritka és veszélyeztetett volgamenti héricsnek is itt található a természetes élőhelye. A tervezett és változatos természetvédelmi kezelések, mint a különböző időpontban végzett mozaikos kaszálások és szénaterítések, az inváziós és idegenhonos növények elleni védekezés és az értékes löszgyepfajok magszórása mind ezt a célt szolgálja.