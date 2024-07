Bár egyszerűnek tűnő, spirálozós technikával is alkothattak nagyjából A6-os méretű noteszt a résztvevők, mindenki bevállalós volt annyira, hogy könyvszerű jegyzetfüzetet készítsen magának. Ehhez igazából nem is volt másra szükség, mint egy, borítónak szánt díszpapírra, néhány kartonlapra, sok-sok papírlapra, valamint megfelelő mennyiségű ragasztóra – no meg némi kézügyességre. Azt, hogy miként követik egymást az egyes lépések, hogy az alapanyagokból miként születik notesz, Inásel János Mihályné könyvkötő avatta be a bibliotéka érdeklődő látogatóit.