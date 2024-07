A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Csabai Tekergő expresszvonat a főszezoni menetrend idején közlekedik Békéscsaba és Tapolca között – a hétvégi napokon – június 22-től szeptember 1-jéig. A járatnak 26 megállási helye van, és a következő főbb állomásokat érinti, Mezőtúr, Szolnok, Cegléd, Kőbánya-Kispest, Székesfehérvár és Balatonfüred. Mindkét irányban mintegy 6 órás a menetidő. A járaton helyjegy váltása kötelező, a Balaton partja mentén azonban helyjegy nélkül is lehet utazni. A vonatot kerékpárszállító kocsival egészítik ki a bicikliszállítás biztosítása érdekében, amire így 16 kerékpár fér fel.

Békéscsaba és Balaton között közvetlen vasúti kapcsolatot biztosít a Csabai Tekergő

Fotó: Papp Gábor

Csabai Tekergő: már ezrek utaztak a Balatonig

Az első három hétvége alatt több mint 3 ezren utaztak a Csabai Tekergővel. A július 6-7-i Balatoni Retró Hétvégén teltházasan közlekedett, de átlagosan is nagyon jó, 84 százalékos kihasználtságú a járat. Több mint 230 kerékpárt szállítottunk eddig.

Szombaton mi is teszteltük a vonatot, ami egy minimális késéssel vágott neki a magyar tengerhez vezető útnak Békéscsabáról, vélhetően bevárt egy másik járatot. Így 5.27 helyett nem sokkal fél hat után futott ki a szerelvény Békéscsabáról.

A vonatra minden Békés vármegyei állomáson, így Mezőberényben és Gyomán is sokan szálltak fel. A legtöbben kisebb csomagokkal, ők vélhetően egy rövid időt töltöttek a Balatonnál, de jó néhányan nagyobb bőröndökkel is felszálltak, valószínűleg többnapos nyaralásra indultak. Az állomásokon minimális időt töltött el a szerelvény, Gyomára például 5.58-kor érkeztünk meg, és 6 órakor már indultunk is tovább. Mezőtúrig pedig nagyjából be is hozta az említett késést a vonat. Szolnokra már teljesen időben futott be a járat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei megyeszékhelyen rengetegen szálltak fel, gyakorlatilag szépen lassan megtelt a vonat. Aztán jött a hidegzuhany, a biztosítóberendezés meghibásodott Szolnok és Cegléd között, így arról tájékoztattak a hangosbemondóban, hogy nem tudni mikor indul tovább a járat. A bejelentést viszonylagos türelemmel fogadta mindenki. Nagyjából félóra csúszás jött össze.