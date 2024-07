– Az összefogás jellemző közösségünkre, és a tagok szinte mindegyike azonnal a jó ügy mellé állt, segítő kezet nyújtott – emelte ki Csapóné Hernádi Noémi. – A nagydobronyi intézményben hetven, 18 év alatti leány él, akik egyházi neveltetésben részesülnek.

Fenntartásuk alapját az otthon köré kiépült gazdasági területek jelentik. Tanulják az önellátást, megküzdenek a mindennapi betevőjükért, ám a külső segítség is sokat jelent számukra. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke vitte Nagydobronyba az adományokat, és Magyarok kenyere program ottani búzaösszeöntésének keretében vehették át a leányotthon lakói a csomagokat.

A gazdasszonyoknak más az észjárásuk, a logikájuk, mint a férfiaknak

Emellett a gazdasszonyok részt vettek a kétegyházi jótékonysági futáson is, ahol egy beteg kislányt, Szabó Zsófit támogatták a nevezési díjjal és adományaikkal. Ha pedig már Jakab Istvánt említettük az előbb, a szervezet kondorosi megalakulásakor ezt mondta: „A gazdasszonyoknak más az észjárásuk, a logikájuk, mint a férfiaknak, és olyan üzeneteik is vannak, melyekre férfi gazdatársak nem is gondolnak. Tehát nő és férfi ezen a területen is jól kiegészítheti egymást.”