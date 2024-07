Büszkék vagyunk arra, hogy Rózsa Sándor megformálójaként vált színészként ismertté, ez is Kondoroshoz, a csárdához kötötte élete végéig. Ugyanakkor Sándor most is mindennap velünk van, ugyanis a múzeumban található Rózsa Sándor viaszfigura az ő hangján szólal meg, üdvözli a látogatókat, a betyárvilág vele teljes.