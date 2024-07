Nemrég jelentették be, hogy nagyrészt az Árpád fürdő, kisebb részben pedig a CsabaPark és a Munkácsy Negyed fejlesztésére 950 millió forintos támogatást nyert el az önkormányzat a TOP Plusz keretében. Akkor arról is beszéltek, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2025 első felében indulhatnak és 2026-ban fejeződhetnek be a munkálatok, a strand a beruházás ideje alatt is nyitva tartana.

Az Árpád fürdőben a 900 millió forintos beruházás keretében fejlesztik az infrastruktúrát és bővítik a szolgáltatások körét is. Fotó: Bencsik Ádám

Új gyerekparadicsomot alakítanak ki az Árpád fürdőben

A városi közgyűlés ülésén kérdésre dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a pályázati felhívás feltételrendszere alapján nyújtottak be kérelmet az Árpád fürdő fejlesztésére. Az elmúlt 15 évben Békéscsaba nem kapott lehetőséget ilyenre, ám most sikerült elérni, hogy legyen olyan felhívás, amely a strand turisztikai fejlesztésére módot biztosít.

Sorolta, hogy gyermekmedencét és játszóteret építenek, úgynevezett spray-parkot és napozóteraszt alakítanak ki. Erre fűzték fel a további munkálatokat, mint a szauna és a gőzfürdő, a merülőmedencék vagy a jakuzzi felújítását. Az öltözőket ugyancsak korszerűsítik, rendbe teszik a lelátót, a két bejáratot szintén újjáépítik, a híd felújítása is szerepel az elképzelések között.

Kérdésre hangsúlyozta: sok igény merülhet fel a békéscsabaiak részéről, hogy milyen fejlesztésre van szükség. Ahogy a város, úgy a városfejlesztési cég is kikérte a véleményeket ezzel kapcsolatban. Mivel komoly európai uniós szabályoknak kell megfelelni a támogatás felhasználásánál, ezeket az igényeket összehangolták a lehetőségekkel. Most arra kell szerinte összpontosítani, hogy körültekintő módon költsék el a kapott forrást az Árpád fürdő esetében is.

Előzetesen bemutatták, hogy milyen beruházásra kérnek pénzt

A városi közgyűlést követő sajtótájékoztatón Szarvas Péter polgármester is hangsúlyozta: azon a pályázaton, amelyen az önkormányzat 900 millió forintot nyert az Árpád fürdő fejlesztésére, be kellett mutatni előzetesen, hogy milyen beruházást terveznek, a tartalmát a strand vendégei és az üzemeltető igényei alapján határozták meg. Ha a kivitelezés elindul, ettől nagy mértékben nem lehet eltérni.