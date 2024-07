A polgármester kifejtette, a belső térben két eredeti ajtót lehetett megmenteni, amelyeket funkció szerint építenek be. A munkák nagyrészt elkészültek, az utolsó simításokat végzik a szakemberek a belső tér kialakításán is. A második ütem a külső munkák, parkoló, kerékpár és babakocsitároló, járdák, teraszok építése is jól halad.

Átalakítják a volt úttörőházat. Fotó: Siklósi István Facebook-oldala

Háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat kerül ebbe az épületbe, illetve hosszabb távon a Kálmán Fürdő gyógyászati tevékenységének kialakítása, fejlesztése is cél. A polgármester hozzátette, az építkezést megtekintette Dankó Béla országgyűlési képviselő is, aki a strandot is bejárta és elégedetten konstatálta a látottakat, a rendet és a tisztaságot. Jelezte, hogy a strand fejlesztésre érdemes.