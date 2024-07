A nyolc földrajz szakos diákot Vigvári András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa, szociológus kísérte el Békésre, ahol ő már tavaly is dolgozott egy kutatás kapcsán. A másodéves egyetemisták keddig tartózkodtak Békésen, ahol a várossal, identitással, helyi viszonyokkal kapcsolatban készítettek interjúkat három kertvárosi és egy lakótelepi területen. A terepgyakorlat a képzés kötelező eleme. A diákok a Hajnal utcában voltak elszállásolva, és szabadidejükben felfedezték az uszodát, Dánfokot és az éttermeket is. Péntek este Mucsi András helytörténésszel kerékpártúrán vettek részt, amelynek keretében Hatház, Ibrány, Bánhida és Malomvég történetével, érdekességeivel, vízföldrajzi képződményeivel – patak- és folyómedrek, holtágak, kunhalmok, régi temetők – ismerkedtek meg.

ELTE terepgyakorlat Békésen, fotó Gazsó János

Kedden a polgármesteri hivatalban ismerkedtek meg a város jelenével, a településfejlesztés kérdéseivel, találkoztak Kálmán Tibor polgármesterrel is. A következő napokban Malomvégen, Hatházon, Malomasszonykertben és a belváros néhány tömbházában családokat kerestek fel, és velük interjúkat készítettek, amelyet később együtt értékelnek ki. Az ilyen szakmai kapcsolatok nagyon fontosak a városnak, hozzájárulnak többek között a turizmus fejlesztéséhez is. A diákokat kísérő tanár jelezte, hogy később is el szeretnének jönni nyári gyakorlatokra az általuk megkedvelt békés és kedves kisvárosba.