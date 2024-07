A Szent István téren lévő szökőkút például nemcsak a helyiek, hanem a turisták kedvelt találkozóhelye is. Ezek a vízfelületek nemcsak esztétikai értéket képviselnek, hanem jelentős mikroklíma-javító hatásuk is van. A szökőkutak mellett sokan szívesen találkoznak, randevúznak, így közösségépítő szerepet is betöltenek.

A vasútállomás előtti szökőkút. Fotó: Kócsi Zsuzsanna

Az elmúlt években világszerte tapasztalható nyári hőhullámok egyre gyakrabban és intenzívebben jelentkeznek, nem kivétel ez alól Magyarország sem. A globális felmelegedés hatására a hőmérséklet emelkedik, ami különösen nyáron válik érzékelhetővé. A városi környezetben ez a probléma még súlyosabb lehet az úgynevezett „városi hősziget” jelenség miatt, amikor az aszfalt, beton és egyéb építőanyagok nappal elnyelik, éjszaka pedig visszasugározzák a hőt, így a városokban a hőmérséklet akár 3-5 Celsius fokkal is magasabb lehet, mint a környező vidéki területeken.

A hőség számos egészségügyi problémát okozhat

A hőguta, a kiszáradás és a hőkimerülés közvetlen veszélyt jelenthetnek, különösen az idősekre, a gyerekekre és a krónikus betegségekkel küzdőkre. Ezenkívül súlyosbíthatja a meglévő egészségügyi problémákat, például a szív- és érrendszeri betegségeket. A szökőkutak és más vízfelületek párolgásuk révén csökkentik a környező levegő hőmérsékletét.