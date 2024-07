Éves, tervezett takarítás várható a vasútállomás és a buszpályaudvar környékén található kerékpártárolóknál július 22-én és 23-án – ismertették a békéscsabai önkormányzat honlapján.

Éves, tervezett takarítás várható, ezért kell elvinni a bicikliket július 22-én 8 óráig a tárolókból a vasútállomás és a buszpályaudvar környékén. Illusztráció: Shutterstock

Ezért azt kérték a biciklik – különösen az ott hagyott, nem használt bicajok – tulajdonosaitól, használóitól, hogy a bringáikat a munkálatok megkezdése előtt vigyék el. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, akkor a kerékpárokat elviszik a területről.

Korábban is volt hasonló akció Békéscsabán, és akkor is felhívták a figyelmet, hogy el kell vinni a bicikliket a tárolókból. Voltak, akik a kérésnek eleget tettek, ám így is több mint 70 kerékpárt szállított el a város. Mivel a tulajdonosaik nem jelentkeztek, elárverezték a kétkerekűket.