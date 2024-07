Minden évben megrendezik nagy sikerrel és nagyon komoly létszámmal a szerb néptánctábort Battonyán. 1989 óta töretlen a népszerűsége. Az idén is meghirdették és lebonyolították a helyi művelődési házban. Több mint 100, pontosabban 130 gyerek jelentkezett. Volt közöttük hét és huszonöt éves korosztályból is fiatal.

A szerb iskola idei néptánctábora is sikeres volt. Fotó: Facebook

S honnan érkeztek Battonyára? Deszkről, Szegedről, Budakalászról, és természetesen sok battonyai gyermek is képviseltette magát. Érkeztek romániai szerbek Aradról és Nagyszentmiklósról. A koreográfus Ljubomir Vujičin öt különböző koreográfiát állított össze és három korcsoportban dolgozott a gyerekekkel.

A tánc mellett természetesen más elfoglaltságuk is volt a táborozóknak: például kézműves foglalkozások színesítették a programjukat. Az elkészült munkáikat pedig a záróesten kiállították. A lebonyolító és a szervező a battonyai szerb iskola volt. Ez volt a 35. táboruk.

Néptáncosoknak szólt a rock

A battonyai együttes, az LD. Road is fellépett egyik este.

A táborozó fiatal generációt sikerült majd egyórás műsorukkal meglepni, és alkalmazkodva a korosztály igényeihez, a csapat repertoárjára tűzte a fiatalok által kedvelt mai slágereket és a legnépszerűbb előadók dalait. Becsempésztek a listára néhány saját szerzeményüket is. Kiderült, megérte a készülődés, a táncos gyerkőcök feloldódtak. A zenekar tagjainak is hatalmas élményt jelentett a fellépés. Úgy fogalmaztak, a gyerekek arcán lévő mosoly azt tükrözte vissza, hogy ismét adtak valami jót zenéjük által. Szereztek pár boldog percet, kizökkentették a táborozókat a megszokásból. A buli után fotózkodtak, autogramokat gyűjtöttek be a gyerekek.

Egyik este rockkoncert is volt a táborban. Fotó: Facebook