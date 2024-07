A Békési Sárkányok a 10 személyes sárkányhajó kategóriában három hajót indítottak a Balaton-átevezésen. A tiszta sárkány fiúkból álló csapata 44 perc alatt teljesítette a távot, mellyel meg is nyerték a kategóriát. A csapat három percet javított a tavalyi győztes időn. Erre szükség is volt, hiszen erősödött a mezőny, az előző évi idő nagyjából a harmadik helyre lett volna most elegendő. A tiszta sárkány lányokból álló hajó a hatodik helyet csípte meg 52 perces idővel, ami szintén dicséretes, hiszen férfi és vegyes hajókat előztek meg a lányok, asszonyok. A harmadik hajó csapata is szépen teljesített, kényelmes tempóban, vidáman ért a célba.