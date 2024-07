Belterületi utak fejlesztése Csanádapácán című projekt nyitó rendezvényén, a csanádapácai művelődési házban a kivitelezés indításáról, a beruházás szakmai tartalmáról adtak tájékoztatást.

Csanádapácán több utcát felújítanak, projektnyitón számolt be a részletekről Zalai Mihály és Oláh Kálmán. A szerző felvétele

A fejlesztés a csanádapácai önkormányzat és Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal által konzorciumban benyújtott, 246,9 millió forint vissza nem térítendő támogatást elnyert pályázat keretében valósul meg.

Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke köszönetét fejezte ki az együttműködésért, amit nem csak ebben a projektben, hanem sok más beruházás kapcsán közösen végeztek az apácaiakkal.

– Egy település életében ez az a terület, a közúthálózat állapota, amire mindig figyelem irányul. Ahogy ez a pályázat is bizonyítja, önerőből egy önkormányzat nem tud ekkora forrást előteremteni. Ahogy sokan mások, az apácai önkormányzat is minden pályázati lehetőséget megragadott. A siker pedig mostantól láthatóvá válik, hiszen újabb földes utcák állapota javul önöknél is. Megyénkben az eddig meghozott döntések eredményeként a 6,6 milliárd forint forrás 38 településen óriási előrelépést eredményez. Még mindig azt kell mondani, ez a pénz az igények töredékére elegendő. Én gratulálok ehhez a projekthez és minden máshoz is, hiszen ennek a polgármesteri ciklusnak a végén ez egy újabb sikeres beruházása lesz a községnek. Az elmúlt éveket ha összegeznénk, akkor majd egymilliárd forint értékű fejlesztési pénzből nyolc projekt által gyarapodhatott Csanádapáca – emlékeztetett a politikus.

Oláh Kálmán polgármester ezután a projekt keretében felújítandó utcákat és az elvégzendő munkákat sorolta. E belterületi utak közül három jelenleg aszfaltburkolattal rendelkezik, amelyek felülete nagyon leromlott állapotban van. Az útburkolat több helyen kátyús, tönkrement, nagyon lassú haladásra készteti a településre érkezőket. A Rózsa utca esetében (jelenleg földút) útburkolat épül. A projekt keretében felújítják a Rákóczi Ferenc utcát mint gyűjtőutat a Batthyány utca és Árpád utca közötti szakaszon; az Ady Endre utca gyűjtőút útburkolatának felújítása is megtörténik; a Petőfi Sándor utca lakóút útburkolatát is felújítják a Rákóczi Ferenc utca és Szent Gellért út 23. számú ingatlan közötti szakaszon.

A projekt várható befejezése: 2025. június vége.