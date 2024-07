A nagycsaládosok egyesületének a felnőtt tagjait kávéterasz várta (kávékülönlegességekkel), a gyerekeket pedig sok játék. Volt mozizás, kreatív alkotás lehetősége.

A gyerekek élvezték a kézműves foglalkozást. Fotó: BMH

A nagycsaládosok ügyes kezű csapata is készült a vasárnapi programra, a képek önmagukért beszélnek. A gyerekek élvezték az alkotás folyamatát, hiszen ezúttal hol itt, hol ott foglaltak helyet. Készültek csillámtetkók, arcfestés is volt, a kézműves asszonyok pedig számos alapanyagot felvonultattak. A fantázia szárnyalt, a végeredmény pedig látványos lett.

A konyhában is nagy volt a sürgés, forgás, így vált a délután sokszínűvé és tartalmassá a nagycsaládosoknál.