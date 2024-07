Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

A Békés Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat egy 28 éves büntetlen előéletű érdi férfi ellen, aki tavaly augusztusban egy békéscsabai hotel szállóvendégeként késsel több alkalommal megszúrta a szálloda biztonsági alkalmazottját. Társának, egy 46 éves büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek minősülő budapesti illetőségű férfinak bűnpártolás bűntette miatt kell bíróság előtt felelnie. A szállodai emberölés áldozata hazánk egyik legismertebb küzdősport-edzője.

Testvérpár és apa-fia is szolgál a Sarkadi Rendőrkapitányságon. A testvérek, Petri Péter és András édesapja is rendőr volt, ő nyugállományú főtörzszászlós. Soha nem mondta gyermekeinek, hogy öltsenek egyenruhát, legyenek rendőrök, de ezek szerint elég volt az, hogy látták, mennyire szereti a munkáját. Átragadt a fiaira is – olvasható Szombati Andrea Zsaru Magazinban megjelent cikkében.

Öt éve indították el a Nevelj fel egy fát! akciót a Közösség a Fejlődésért Egyesülettel – ismertette Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. A minap Gerlán, a Pacsirta utcai játszótéren és környékén, nagyszabású közösségi akció keretében megöntözték azokat a növényeket, amelyeket pár éve az akkori ötödik osztályos diákok ültettek.

Ma este hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel eldől, hogy a több mint 120 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Debrecenben tartják, de Budapesten és számos más nagyvárosban is szerveznek hasonló Pont Ott Partit.

Több intézkedést is elrendeltek a CsabaParkban azt követően, hogy a hétvégén az állatsimogatóban elpusztult egy kecskegida. Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere ismertette, miszerint az ügyben jelenleg is folyik a vizsgálat. A CsabaParkot üzemeltető cég közleményéből pedig kiderült, hogy miért pusztult el a kecskegida.

Kis ajándékkal lepték meg a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány csapatát a napokban a gyulai vár előtt, amellyel tiszteletüket és elismerésüket fejezték ki mindennapos munkájukért amit a gyermekekért tesznek.