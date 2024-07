Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

Török szőnyegárusnak adta ki magát, és idős embereket csapott be egy férfi. A Gyulai Járási Ügyészség rablás, kifosztás, csalás és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat a 39 éves, Magyarországon büntetlen előéletű, román állampolgárságú férfi ellen. A férfi a vádbeli időszakban, tavaly májusig rendszeres anyagi haszonszerzésből próbálta önmagát és a Romániában élő családját ellátni.

Péntektől vasárnapig immáron tizenkettedik alkalommal rendezik meg a török időket megidéző Gyulai Végvári Napokat a fürdővárosban, a gyulai várnál – jelentette be a helyszínen megtartott hétfő délelőtti sajtótájékoztatón Repisky Dániel, a programot szervező Erkel Ferenc Nonprofit Kft. közművelődésért felelős ügyvezető igazgatója és Kovács Ágnes, az Erkel Ferenc Művelődési Központ rendezvényszervezője, az esemény főszervezője.

Elpusztult egy kecskegida a CsabaPark állatsimogatójában a hétvégén. Szarvas Péter polgármester belső vizsgálatot rendelt el az ügyben.

A magyarországi képzési központok közül Budapesten és Debrecenben jelentkeztek a legtöbben, de kiemelkedik Kecskemét és Szolnok is, ahol több mint száz jelentkező volt, valamint Békéscsaba, ahol háromszoros volt a túljelentkezés az MCC FIT Program képzéseire. Az MCC egyetemi programjában pedig még mindig tart a felvételi időszak.

Kiesett a templom kéményére épített fészekből egy gólyafióka néhány napja Eleken, a tűzoltók mentették meg.

A héten 12 vármegye 297 településén lesz szúnyoggyérítés, összesen 62 ezer hektáron. A kifejlett szúnyogok elleni földi védekezés a Szigetközben, a Dunakanyarban, a Tisza-tónál, valamint Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén folytatódik. A héten pótolják a szeles időjárás miatt Békés vármegyében elmaradt múlt heti kezeléseket is.

A napokban ismét heves és nagy mennyiségű eső érte Dévaványát. Egy óra alatt a településrészek között eltérően 25-60 miliméter csapadék hullott, mely szerencsére nagyobb, városi szintű gondot nem okozott. Egy-két helyen kellett a letört ágakat, gallyakat eltávolítani. Mint minden nagy eső alkalmával, most is körbejárták a várost, ellenőrizték a legkritikusabb pontokat és ha szükséges védekezést is indítanak.